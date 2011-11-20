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Yaşam

Ay'ın çözünürlüğü arttı

Ay'a ayak basan insanlar hep bunun muhteşem bir deneyim olduğunu söylemiştir.

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Ay'a ayak basan insanlar hep bunun muhteşem bir deneyim olduğunu söylemiştir. Ama artık Ay yüzeyini yakından incelemek için astronot olmanıza gerek yok. Ay'ın yüksek çözünürlüklü haritası NASA tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlandı.


Bu zamana kadar Ay yüzeyinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafı hiç yoktu. NASA’nın Ay üzerinde incelemeler yapmak için gönderdiği robot uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter (Ay keşif aracı) sayesinde Ay yüzeyinin büyük bir kısmının fotoğrafı çekildi.


Robotun üzerinde bulunan ve avuç içine sığabilecek büyüklükteki bir kamera ile çekilen 69 bine yakın fotoğraf Arizona Eyalet Üniversitesi bilim ekibi tarafından birleştirilerek Ay yüzeyinin topografik haritası çıkartıldı. Yaşanan tek sorun Ay’ın kutuplarının yeteri kadar ışık alamamasından dolayı LRO’nun net fotoğraf çekememesiydi fakat başka bir uzay aracı üzerindeki lazer destekli kamera sayesinde kutupların da fotoğrafları net bir şekilde çekilebildi.


NASA’ya göre bu haritanın bir üst sürümü de yolda.


Yapılan bu harita LRO’nun ilk yılında elde edilmiş verilerden yararlanılarak oluşturulmuş bir haritayken, ikinci yılın verilerine erişildiğinde mevcut haritada yer almayan boşluklar da doldurulabilecek.


Bilim adamları yayımlanan bu topografik harita sayesinde Ay yüzeyindeki kraterlerin yapısını ve Ay’daki volkanik hareketleri daha iyi inceleyebilecekler.

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