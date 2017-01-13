Ayın 13'ü cumaya gelirse

Adem ve Havva’nın yasak meyveyi cuma günü yiyerek cennetten kovulduğu söylenir. Hrıstiyan inanışının peygamberi Hz. İsa’nın da yine bir cuma günü çarmıha gerildiği... İsa’nın son akşam yemeğinde 13 kişi vardı. Ve 13’üncü havari Yahuda, İsa’ya ihanet etti.

Olumsuz pek çok çağrışımı olan bu gün ve sayı bir araya geldiğinde ise pek çok kişiyi bir korkudur alır. Ancak aslında bu durumun bir fenomene dönüşmesi 20’nci yüzyıla, sayı ve gün kombinasyonunun birlikte negatif bir çağrışım olarak algılandığı 1950’lere dayanıyor.

Bir yılda en az bir, en fazlaysa üç kez 13’üncü cuma yaşanıyor. Bu yıl ocak ayının yanı sıra nisan ve temmuz aylarında “uğursuz“ sayılan 13’üncü cuma günü bulunuyor. Bu durum, pazar günü başlayan her 'artık yılda' yaşanıyor.

Perşembe günü başlayan normal yıllarda da yine üç kez 13’üncü cuma bulunuyor. 2009’un şubat, mart ve kasım aylarında cuma günleri üç kez ayın 13’üne denk gelmişti. 2015 de "üç uğursuz" güne sahip olmuştu.

13 özel bir sayı

Numerolojiye göre 13, bütünlüğü simgeleyen 12 sayısından sonra geldiği için de özel bir öneme sahip. 13 bir asal sayı olarak sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyor. Birçok kişi 13 rakamını musibet ve tehlikeyle ilişkilendirdiği için bazı otellerde oda numaraları 12'den 14'e atlıyor. Bazı havayolu şirketlerinin uçaklarında 13 numaralı koltuk bulunmuyor. Bazı gökdelenlerin de 13'üncü katı.

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dpa/DW, UÇ/AG