Ayıların yaraları kış uykusunda iyileşiyor

T24 - Bir grup Amerikalı araştırmacı, siyah ayıların yaralarının kış uykusu boyunca şaşırtıcı bir hızda iyileştiğini ortaya çıkardı

Bilim insanları, ayıların kış uykusu sırasında vücut ısılarının düşmesine ve kalp atışları ile metabolizmalarının yavaşlamasına rağmen yaralarının nasıl iyileştiğini hala araştırıyorlar.

BBCTürkçe'nin haberine göre, araştırma sonuçlarının insanlarda yaraların iyileştirilmesine yönelik tedavilere de yardımcı olması bekleniyor.

Bulguları Integrative Zoology dergisindeki makalede yayımlanan araştırmaya göre, bu bilgiler yaşlıların, şeker hastalarının ve yetersiz beslenen insanların, iltihap kapan ve yavaş iyileşen yaralarının tedavisinde gelişmeler sağlayabilir.

Minnesota ile Wyoming üniversitelerinden ve Minnesota Doğal Kaynaklar Ofisinden bilim adamlarının yaptığı araştırmada 25 yıl boyunca, davranış biçimleri ve sağlık durumlarını anlamak için 1000 siyah ayı izlendi.

Araştırma sırasında radyo vericili tasmalarla izlenen ayılardaki hızlı iyileşme süreci dikkat çekti.

Takip edilen ayıların her yıl avcıların mermi ve oklarıyla, diğer ayılarla ve yırtıcı hayvanlarda kavgaları sonucunda yaralandığı tespit edildi.

İz bırakmadan iyileşme

Bu yaraların ayıların kış uykusuna yatmadan önce iltihaplandığını ekleyen uzmanlar, inlerinde yatan ayıların yaralarının temizlenmeden, dikiş atılmadan ve antibiyotik kullanmadan iyileştiğini söyledi.

Ayıların iyileşme sürecinin anlaşılabilmesi için Kuzey Minnesota'da radyo vericili tasma takılan ayıların vücutlarındaki 14 yaralar yakından izlendi.

Ayıların kış uykusunun başladığı Kasım ayıyla, uyandıkları Mart ayları arasında yaralarının neredeyse hiç iz bırakmadan iyileştiği görüldü.

Ayrıca iyileşme sürecinde hiç iltihaplanma görülmediği belirtildi.

İyileşme sürecinde ayıların derilerinin yenilendiği ve hatta yaralanmış bölgelerde yeni tüylerin çıktığı fark edildi.

Kış Uykusu

Siyah ayılar yılda 5 ila 7 ay arası uyuyor.

Siyah ayılar, kış uykusu boyunca yemiyor, içmiyor ve dışkılamıyor.

Siyah ayılar metabolizmalara hızları, normal hızlarının dörtte biri oranında yavaşlıyor.

Siyah ayıların kalp atışı hızı dakikada 55'ten 9'a düşüyor.

Minnesota Üniversitesi araştırma grubundan Prof. David Garshelis BBC'ye yaptığı açıklamada 'Ayıların kış uykusu sırasında metabolizmalarının yavaşlamasına rağmen yaralarının tamamen iyileşmesi bizi çok şaşırtıyor' dedi.

Prof Garshelis ayıların kış uykusunda başka olağanüstü özelliklerinin olduğunu söyledi.

İnlerinde 6 ay kalmalarına rağmen kayda değer bir kas ya da kemik doku erimesinin olmadığını belirten Prof Garshelis, kas ve kemik dokusunun korunmasının siyah ayıların doğaya uyum sağlayan metabolizmaları olduğunu söyledi.

Kış uykusu sırasında siyah ayıların temel vücut ısısı 7 dereceye kadar düşüyor ve kalp atış hızları azalıyor.

İnsanlarda düşük vücut ısısı veya kan damarlarındaki hareketlerin azalması iyileştirme sürecinde ciddi komplikasyonlara yol açıyor.

Uzmanlar, insanlarda yaşanan bu sağlık problemlerine çözüm bulmak amacıyla ayıların iyileşme mekanizmalarını çözmeye çalışıyor.

Elde edilen bilgilerin tıp dünyası için çok olumlu sonuçlar doğuracağını söyleyen Prof. David Garshelis, ayıların iyileşme sürecinin anlayıp insanlara uygulamayı umut ettiklerini ifade etti.