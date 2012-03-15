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Yaşam

‘Ayılar terörist sayılsın’

Bayram ziyareti için akrabalarının yaşadığı Yeşilyurt köyüne giden Halk Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, yolda bir ayının saldırısına uğramış, köylülerin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

15 Mart 2012 20:20

 

T24 - Erzurum'u İspir ilçesinde ayı saldırısı hukuk tartışmasına neden oldu. Ayı tarafından öldürülen Ömer Yılmaz'ın ailesi, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tazminat davası açtı. Aile ayının terörist sayılmasını istiyor.
 
Yılmaz'ın ailesi Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığı'na dava açtı ve 253 bin lira tazminat talep etti.
 
Avukat Sadullah Kara, devletin PKK'lılarca öldürülen ailelere tazminat ödediğini anımsattı. Kara, “PKK bir köyde, bir insan öldürdüğü zaman bu insana devletimiz tazminat ödüyor. Mahkemeler, sosyal devlet ilkesi gereği ‘riskin paylaşılması gerekir’ demişti. Bu da buna bir benzerdir.
 
Bakanlık adına savunmasını mahkemeye sunan Avukat Filiz Kars ise “Doğada vahşi hayvanların verdiği zarardan kimse sorumlu tutulamaz” dedi.
 
 

Aile ısrarlı

 
 
Ailenin avukatı ise,  vahşi hayvanlarla insanların yaşam alanlarının iç içe geçmesinde devletin sorumluluğu olduğunu savunarak “Bu insanlar ayıların inine gidip de burada ölmüş insanlar değil. Yerleşim yerlerinde evlerinde bahçelerinde gelmiş ayılar insanları parçalamışlardır” şeklinde konuştu.
 
Avukatların mahkemedeki savunmalarının ardından duruşma ertelendi.

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ayılar terörist sayılsın

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