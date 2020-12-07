Ayılar, Rize'de 25 evi talan etti!

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki köylere inen ayılar, girdikleri 25 evde bulunan eşyaları parçaladı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayan ayılar, Çiçekli Yaylası ve Kale köyüne indi. Yayladaki 25 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapılara ve pencerelere zarar verirken, birçok eşyayı ise dağıtarak parçaladı.

Kale köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu, "Kar yağdıktan sonra yaylayı terk ettik. Hafta sonu ne var ne yok bakmak için yaylaya çıktık. Çiçekli Yayla ve Kale köyünde 25 haneye ayı girmiş ve evleri talan etmiş" diye konuştu.

Yaylada evleri bulunan Cevahir Tonyalı, "Hafta sonu akrabalarımızla birlikte yaylaya çıktı. Yaylaya çıkınca birçok evin kapısının kırık olduğunu gördük, şoka uğradık. Kapı girişlerine çakılan teneke korumalar bile sökülmüştü" dedi.