Ayılar için özel üstgeçit yapılacak

T24 - Otobanlar nedeniyle derelere ulaşamayan ve yaşamı zorlaşan hayvanlar var. Otobanlara izin verilirken öncelikle yaban hayatı düşünülecek.



Derelere ulaşım için geniş alt ve üst geçitler yapılacak. Otoban vadiden geçerse hayvanlar için özel çevre köprüleri planlanacak. Hızlı tren alanında bile bu geçitlerden olacak.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çevreye çok duyarlı olduğunu belirterek, “Suyun hizmetkarı, doğanın komiseriyim” dedi. Doğanın korunması için “kırmızı noktalı alanlar” oluşturulduğunu kaydeden Eroğlu, yaban hayvanları için alt ve üst geçitler yapacaklarını, bu nedenle otoban izinlerinin bile bakanlığına danışılarak alındığını söyledi. 2B arazilerinin satışından elde edilecek gelirin 10 milyar TL’nin altında olmayacağını da belirten Eroğlu, dün Hürriyet’i ziyaretinde bakanlığının çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

Suyun hizmetkarıyım



“Çevre bizde değil ama atık su, göller, nehirler konusu şu anda bizde. Ben yıllarca su ve çevre meselesiyle ilgilenen biriyim. Benim için ‘suyun hizmetkarı’ denilebilir. Otobanlar nedeniyle derelere ulaşamayan ve yaşamı zorlaşan hayvanlar var. Bu nedenle otobanlara izin verilirken öncelikle yaban hayatı düşünülecek. Derelere ulaşım için geniş alt ve üst geçitler yapılacak. Otoban vadiden geçerse hayvanlar için özel çevre köprüleri planlanacak. Hızlı tren alanında bile bu geçitlerden olacak. Türkiye’nin yarısının mesuliyeti bizde. Bu anlamda da ‘doğanın komiseriyim’.

Çizgilerim var, geçirtmem



Geçen gün bir rüzgar santrali için izin isteniyordu. ‘Bu alan kuşların göç yolu üzerinde mi, kontrol edildi mi?’ dedim. Edilmemiş, izin vermedim. Artık kuşların göç yolları da dikkate alınacak. Yaban hayatı, sulak alanlar, göç yolları, milli parklar bunlar ‘kırmızı nokta hattı’ olarak belirlendi. Örneğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı madenler için izin veriyor. Onlara ‘kırmızı nokta hatlarını’ veriyoruz. ‘İzinlerinizi buna göre verin” diyoruz.

Hayvan hakları yenilenecek



Hayvanları ben de çok severim. Bir papağanım (Cicikuş), iki de Kangal köpeğim (Yiğit ve Narin) var. Daha önce de bir kedimiz vardı, öldü, çok üzüldük. Hayvan hakları konusunda mevcut bir kanun var ama yeterli değil. Örneğin hayvanlara eziyet ediliyor ama cezası çok az. Ya da bir pitbull, etrafına zarar veriyor. Bunların yeniden düzenlenmesi şart. Barınakların durumu iyi değil ama örnek barınaklar kuruluyor. Bugün dışarıda 100 bin, barınaklarda ise 20 bin köpek var. Geçen sene aşılama ve kısırlaştırma için belediyelere 2 milyon TL gönderdik.”





