Ayıdan kurtaran iPhone

Vahşi bir ayının saldırısına uğrayan kadın, iPhone'u sayesinde kurtuldu.



Kris Rowley adlı bir kadın ormanlık alanda yürürken bir anda kendisini çok sevimsiz bir durumun ortasında buldu. Arkasında onu takip eden bir ayı saldırmaya karar vermiş ve hızla üzerine doğru koşuyordu. Kadın önce kaçmaya çalıştı ama ayının ondan daha hızlı olduğunu fark ettiğinde dönüp kendini savunmaya karar verdi. Etrafında kendisini savunacak bir şey bulamayınca elini cebine attı ve iPhone'unu buldu. iPhone yardımıyla ayıdan kurtulmayı denemeye karar verdi.



Ve kurtuldu da!



Fakat kurtuluşunun iPhone'dan bir uygulama ya da telefonun bir özelliği ile ilgisi yok. Kadın sadece cebinden çıkardığı iPhone'u ümitsizce ayıya doğru fırlattı. Hedefini bulan telefon ayıyı korkuttu ve yavaşlamasını sağladı. Bunun üzerine kaçabilen kadın bir süre sonra tehlikenin ortadan kalktığına karar verdi ve telefonunu bulmaya gitti. Ne yazık ki iPhone'u kendisi kadar şanslı değildi. Ayının tadına bakmaya çalıştığı iPhone diş darbeleri yüzünden kullanılamaz hale gelmişti. "Bana bir şey olacağına iPhone'un parçalanmasına razıyım" diyen Rowley şimdi yeni bir iPhone alacağını söyledi.