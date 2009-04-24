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Yaşam

Ayıdan kaçan hamile kadına otomobil çarptı

24 Nisan 2009 11:08

ABD'nin Colorado eyaletinde bir kadın, "verilmiş sadakası varmış" sözünü hatırlatırcasına, ölümcül sonuçlara yol açacak iki olaydan ucuz kurtuldu.

Siyah bir ayının saldırısından kaçmaya çalışan 5 aylık bir kadına, otomobil çarptı.  Beklenmedik "çifte saldırıyı" küçük yaralarla atlatan 26 yaşındaki Ashley Swendsen'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaban Hayatı Koruma kurumu yetkilileri, olaydan sonra bölgede yakaladıkları ayıyı Swehdsen'in teşhis etmesinin ardından, iğne ile uyutarak öldürdüklerini bildirdi.

Polis ise, kadına çarptıktan sonra inip kendisiyle konuşan, ama yetkililer gelmeden olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor.

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