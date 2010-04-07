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Yaşam

Ayıcık robot yaşlılara yardım edecek

Bilim insanları, yalnızlıktan şikayetçi birçok yaşlının yardımına koşacak yeni bir robot ayı geliştirdi.

07 Nisan 2010 03:00

T24 - Bilim insanları, yalnızlıktan şikayetçi birçok yaşlının yardımına koşacak yeni bir robot ayı geliştirdi.

Ayıcık robot Mathilda yaşlıların yardımına koşacak

İtalyan haber ajansı Adnkronos’ta çıkan habere göre, Japon ve Avustralyalı bilim adamlarının laboratuvarda geliştirdiği ayı formundaki robota "Mathilda" adı verildi.

Bakımını üstlendiği kişilerin yüzünden duygularını okuyabilen Mathilda, 24 saat boyunca hiç yorulmaksızın onlara hizmet verebiliyor.

İlgilendiği kişilerin ilaçlarını almalarını hatırlatan, onlara yemek servisi yapan ve yürümelerine yardımcı olan Mathilda, konuşma özelliğine de sahip. Ancak bilim adamları onun asıl özelliğinin, bakımını üstlendiği kişilerin depresyona girmemelerini sağlamak için onları teselli etmesi olduğunu söyledi.


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