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Ayı saldırısında kopan kolu kurtarıldı

Kandemir'in koluna, 6 aylık süreçte enfeksiyon temizleme ve doku nakli operasyonları da yapıldı

15 Nisan 2022 11:54

Erzurum'da ayı saldırısında sol kolu kopan Yaşar Kandemir, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde mikro cerrahi ve doku nakliyle uzuv kaybından kurtuldu.

Erzurumlu 59 yaşındaki iki çocuk babası Kandemir, yaklaşık 7 ay önce arkadaşlarıyla Tortum ilçesi kırsalında doğa gezisine çıktı.

Ayı sol kolunu ısırıp kopardı

Aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan Kandemir, ayının darbelerinden korunmaya çalıştı. Bu sırada Kandemir'in dirsek altı seviyeden sol kol kısmını ısırıp koparan ayı, daha sonra bölgeden kaçtı.

Ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Kandemir, burada el cerrahı Dr. Ömer Ayık, ortopedist Doç. Dr. Sinan Yılar ve plastik cerrah Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olgun tarafından ameliyata alındı.

Doktorların yoğun uğraşı ve zamanla yarışı sonucu yerine dikilen Kandemir'in koluna, 6 aylık süreçte enfeksiyon temizleme ve doku nakli operasyonları da yapıldı.

Sağlık durumu iyi olan Kandemir, erken müdahale sonucunda uzuv kaybı riskinden de kurtuldu.

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