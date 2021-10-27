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Dünya

Ayı saldırısına uğrayan bisikletçi bağırarak ve tekme atarak kurtuldu

Ayı, bisikletçinin bir bacağını ısırdı

27 Ekim 2021 10:06

Alaska’da bir ayı saldırısına uğrayarak ısırılan bisikletçi, ayıya bağırarak ve tekme atarak kaçtığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen olayda bisikletçi, polise verdiği ifadede kendisine doğru koşan bir ayı gördüğünü söyledi. Bisikletçi, bisikletinden atlayarak ayıya bağırmaya başladığını anlattı.

Yetkililer, “Ayının temasa geçmesinden önce, adam sırtüstü yere düşerek kafasını kapadığını ayıyı tekmelemeye başladığını söyledi. Ayı adamın sağ bacağını ısırdı” dedi.

Bisikletçinin tek ısırıktan sonra ayrılan ayıdan kaçarak uzak bir yerde arkadaşına ulaştığı belirtildi.

Hastaneye götürülen bisikletçi tedavi oldu.

 

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