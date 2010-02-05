Ayı öldürmek 'sadece' 23 bin TL

T24- Erzincan'da 3 yavrusu olan bir ayıyı vurduğu tespit edilen kişiye 23 bin TL ceza verildi.











Erzincan'ın Refahiye İlçesi Alköy Mevkii Köroğlu Deresi'nde 2009 yılının Temmuz ayında 3 yavrusu bulunan bir ayı, yol kenarında öldürülmüş halde bulundu. Erzincan Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ile Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan incelemede, ayının 250-300 metreden mavzer silahı ile tek kurşunla boynundan vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde bulunan boş kovanlardan yola çıkan jandarma ekipleri, öncelikle bölgede kimlerde mavzer silahı olduğunu tespit etti. Titiz araştırma sonucu ayıyı vuran kişinin S.A. olduğu belirlendi.



Tek kurşunla öldürdüğü üç yavrulu ayı için Erzincan Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, tarafından ilk etapta bin TL idari para cezası uygulandı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şahıs hakkında avlanan hayvan bedeli ile ilgili olarak tazminat davası açıldı. Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 6 ay süren dava sonucunda S.A. suçlu bulundu. S.A.'ya tek kurşunla öldürdüğü koruma altındaki ayı için 23 bin TL tazminat cezası verildi.



Öldürülen ayı ile ilgili olarak incelemelerini sürdüren Erzincan Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, ayının 3- 4 aylık olduğu sanılan üç yavrusuna rastladı. Annelerinin kaçak avcı tarafından katledilmesinin ardından yaban hayatta savunmasız kalan üç yavru, Çevre ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir kez görüldükten sonra bir daha da izlerine rastlanılamadı.