T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ayı, aslan ve kaplanın sıradışı dostluğu

Dostluk 15 senedir sürüyor...

05 Mart 2016 20:56

ABD'nin Georgia eyaletindeki Noah's Ark hayvan barınağında alışılmışın dışında bir dostluk örneği yaşanıyor. Baloo adındaki ayı, Leo adındaki aslan ve Shere Khan adındaki Bengal kaplanı, birbirlerinden bir an bile ayrılmıyor, yemeklerini birlikte yiyor ve birlikte uyuyorlar.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Baloo, Leo ve Shere Khan, 2001 yılında bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında bodrumda bulunmuş ve yetkililer tarafından hayvan barınağına teslim edilmişler.

"Kurtarıldıkları andan beri birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını gördük" diyor barınaktaki hayvan bakıcılarından Allison Hedgecoth.

BBC'nin ulaştığı Hedgecoth, "Hayvanlar yavruyken, başka hayvanlarla bir arada olma güdüsüne sahip olur, o yüzden ilk başta o kadar şaşırmadık. Asıl şaşırtıcı olan, ergenlik dönemlerinde de bu bağın kopmaması" diye ekliyor.

Peki o halde birlikte büyümeleri halinde tüm farklı vahşi hayvan türleri arasında böyle bir bağ kurulabilir mi?

Allison Hedgecoth, ergenlikten sonra böyle bir durumun son derece sıradışı olduğunu anlatıyor.

"Daha önce de yavruyken bir arada kalan erkek bir kaplanla, dişi bir ayımız vardı. Ama büyüyünce birbirlerine yaklaşmadılar bile. Barınağın farklı bölümlerine gittiler, biz de onları ayırdık ve kaplanı diğer kaplanların, ayıyı da diğer ayıların yanına koyduk."

Oysa Baloo, Leo ve Shere Khan bir an bile ayrı kalmaya dayanamıyor.

Bir keresinde Baloo'nun ameliyat olmak için veteriner kliniğine yatması gerekmiş.

Baloo gidince diğerlerinin tüm keyfi kaçmış.

"Volta atıp durdular. Homurdandılar. Birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını böyle anladık" diyor Allison Hedgecoth.

Hedgecoth'un tanımıyla Baloo, ağırlığı 317kg civarında, ağırkanlı, etrafını pek umursamayan, halinden memnun bir ayı.

Grubun lideri o.

Aslan Leo 226 kg, kendi halinde, çok ciddi bir hayvan. Kısırlaştırıldığı için dişi gibi görünüyor ama aslında erkek.

158 kg olan kaplan Shere Khan'ı ise "en küçükleri ama en muzipleri" diye tanımlıyor bakıcıları.

 

ETİKETLER

ayıkaplanaslandostluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24