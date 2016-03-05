Ayı, aslan ve kaplanın sıradışı dostluğu

ABD'nin Georgia eyaletindeki Noah's Ark hayvan barınağında alışılmışın dışında bir dostluk örneği yaşanıyor. Baloo adındaki ayı, Leo adındaki aslan ve Shere Khan adındaki Bengal kaplanı, birbirlerinden bir an bile ayrılmıyor, yemeklerini birlikte yiyor ve birlikte uyuyorlar.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Baloo, Leo ve Shere Khan, 2001 yılında bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında bodrumda bulunmuş ve yetkililer tarafından hayvan barınağına teslim edilmişler.

"Kurtarıldıkları andan beri birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını gördük" diyor barınaktaki hayvan bakıcılarından Allison Hedgecoth.

BBC'nin ulaştığı Hedgecoth, "Hayvanlar yavruyken, başka hayvanlarla bir arada olma güdüsüne sahip olur, o yüzden ilk başta o kadar şaşırmadık. Asıl şaşırtıcı olan, ergenlik dönemlerinde de bu bağın kopmaması" diye ekliyor.

Peki o halde birlikte büyümeleri halinde tüm farklı vahşi hayvan türleri arasında böyle bir bağ kurulabilir mi?

Allison Hedgecoth, ergenlikten sonra böyle bir durumun son derece sıradışı olduğunu anlatıyor.

"Daha önce de yavruyken bir arada kalan erkek bir kaplanla, dişi bir ayımız vardı. Ama büyüyünce birbirlerine yaklaşmadılar bile. Barınağın farklı bölümlerine gittiler, biz de onları ayırdık ve kaplanı diğer kaplanların, ayıyı da diğer ayıların yanına koyduk."

Oysa Baloo, Leo ve Shere Khan bir an bile ayrı kalmaya dayanamıyor.

Bir keresinde Baloo'nun ameliyat olmak için veteriner kliniğine yatması gerekmiş.

Baloo gidince diğerlerinin tüm keyfi kaçmış.

"Volta atıp durdular. Homurdandılar. Birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını böyle anladık" diyor Allison Hedgecoth.

Hedgecoth'un tanımıyla Baloo, ağırlığı 317kg civarında, ağırkanlı, etrafını pek umursamayan, halinden memnun bir ayı.

Grubun lideri o.

Aslan Leo 226 kg, kendi halinde, çok ciddi bir hayvan. Kısırlaştırıldığı için dişi gibi görünüyor ama aslında erkek.

158 kg olan kaplan Shere Khan'ı ise "en küçükleri ama en muzipleri" diye tanımlıyor bakıcıları.