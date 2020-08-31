Ayhancan Güven, Spa-Francorchamps'da kazandı; İtalya'ya giderken şampiyonluk şansını korudu

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020’nin yedinci yarışını zirvede tamamladı.

Red Bull Sporcusu Ayhancan, "Son ana kadar şansımızı sürdürmek için buradan zafer ile dönmek zorundaydık. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Takımıma, destek olanlara ve Red Bull aileme yanımda oldukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Porsche Super Kupa'daki ikinci zaferine ulaşan Ayhancan, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek, pilotlar sıralamasında 113 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Birinci sıradan başladığı zorlu yarışta liderliğini baştan sona korumayı başaran Ayhancan'ın, İtalya’nın Monza pistinde 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek son yarış öncesi matematiksel olarak şampiyonluk şansı da sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Supercup’ın Belçika ayağını birincilikle tamamlayan milli sporcu Ayhancan Güven'i tebrik etti