Ayhan Sicimoğlu Ghetto'da

T24 - Perküsyon üstadı Ayhan Sicimoğlu bir klasik haline gelen Latin All Stars projesi ile 25 Aralık günü Ghetto'da sahne alacak.





Yenilenen repertuvarıyla latin müzik ve dans severlerin heyecanla beklediği programda, latin müziğinin sevilen parçalarının yanısıra bestesi ile sözleri Ayhan Sicimoğlu’na ait olan birçok

Türkçe sözlü latin parçalar da yer alıyor.



Latin müziği sevenlere Ghetto'nun sürprizi ise konser öncesi restaurant bölümünde Latin Amerikan mutfağının sevilen lezzetlerinin sunulacak olması.









