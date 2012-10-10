Üstün, Apaydın Kampı için 'izin' tartışmalarına son noktayı koydu

Hülya KARABAĞLI/ Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, komisyonun ilk toplantısına damgasını vuran ''Apaydın Kampı için neden Dışişleri Bakanı'ndan izin aldınız?'' suçlamasına belgeyle karşı çıktı. Üstün, izin için başvurmadıklarına ilişkin belgeyi milletvekillerine dağıttı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, muhalefetin Apaydın Kampı için Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alındığı eleştirilerini belgeyle karşı çıktı. Üstün, 'yerinde incelemeye ilişkin bilgi talebi' başlıklı yazıyı milletvekillerine dağıttı.

Komisyonun bugünkü ilk toplantısı Uludere, Apaydın Kampı'na ilişkin yoğun tartışmalarla geçti. “ Biz bakanlıktan izin istemedik” diyen komisyon başkanı Üstün, Dışişleri Bakanlığı'na kamp ziyareti için gönderdikleri bilgi talebine ilişkin şu belgeyi açıkladı. Üstün’ün Komisyon başkanı sıfatıyla 29 Ağustos 2012 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'na hitaben 'yerinde incelemeye ilişkin bilgi talebi' konulu yazı şöyle.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Suriye'den kaçarak ülkemize sığınan ve halen Hatay ve Kilis illerindeki çadırkentlerde barınan sığınmacıların durumlarına ilişkin olarak yerinde inceleme yapmayı planlamaktadır. Komisyonumuzun gerçekleştirmeyi planladığı yerinde inceleme hakkında Türkiye'nin dış politikasındaki hassasiyetleri çerçevesinde görüş ve önerilerinizi komisyonumuza ivedilikle bildirmenizi rica ederim”.