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Politika

Üstün, Apaydın Kampı için 'izin' tartışmalarına son noktayı koydu

Komisyon Başkanı Üstün, izin için başvurmadıklarına ilişkin belgeyi milletvekillerine dağıttı

10 Ekim 2012 21:01

Hülya KARABAĞLI/ Ankara

 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, komisyonun ilk toplantısına damgasını vuran  ''Apaydın Kampı için neden Dışişleri Bakanı'ndan izin aldınız?''  suçlamasına belgeyle karşı çıktı.  Üstün, izin için başvurmadıklarına ilişkin belgeyi milletvekillerine dağıttı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, muhalefetin Apaydın Kampı için Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alındığı eleştirilerini belgeyle karşı çıktı. Üstün, 'yerinde incelemeye ilişkin bilgi talebi' başlıklı yazıyı milletvekillerine dağıttı.

Komisyonun bugünkü ilk toplantısı Uludere, Apaydın Kampı'na ilişkin yoğun tartışmalarla geçti. “ Biz bakanlıktan izin istemedik” diyen komisyon başkanı Üstün, Dışişleri Bakanlığı'na kamp ziyareti için gönderdikleri bilgi talebine ilişkin  şu belgeyi açıkladı.  Üstün’ün Komisyon başkanı sıfatıyla 29 Ağustos 2012 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'na hitaben 'yerinde incelemeye ilişkin bilgi talebi'  konulu yazı şöyle.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Suriye'den kaçarak  ülkemize sığınan ve halen Hatay ve Kilis illerindeki  çadırkentlerde  barınan sığınmacıların  durumlarına ilişkin olarak yerinde inceleme  yapmayı planlamaktadır. Komisyonumuzun gerçekleştirmeyi planladığı yerinde  inceleme hakkında  Türkiye'nin  dış politikasındaki  hassasiyetleri çerçevesinde  görüş ve önerilerinizi  komisyonumuza ivedilikle bildirmenizi  rica ederim”.

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