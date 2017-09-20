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Politika

"Ayhan Bilgen'i tutuklamak isteyen mahkeme suç işliyor"

HDP’li Bigen 9 Eylül 2017 tarihinde tahliye edilmişti

20 Eylül 2017 12:13

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında çıkan tutuklama için yakalama kararına ilişkin “Sırf tutuklamak için savcı tarafından iddianameye bu sonradan konulmuştur. Bu suçtur” dedi.

6- 8 Ekim Kobanê eylemleri öncesinde HDP’nin yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, 9 Eylül’de tahliye edilmişti. Bilgen hakkında, yapılan itiraz üzerine Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Karara ilişkin Evrensel’den Birkan Bulut’a konuşan Bilgen, milletvekillerini yargılama usulünün belli olduğunu söyledi. Fezlekede hangi suç isnat ediliyorsa yargılamanın da ancak o gerekçeyle yapılması gerektiğini ifade eden Bilgen, “Benimle ilgili fezlekede örgüt üyeliği iddiası bulunmamaktadır. Sırf tutuklamak için savcı tarafından iddianameye bu sonradan konulmuştur” dedi. 

Tahliyeden sonraki itirazlarında savcılığın Selam Tevhid Örgütü üyeliği için 2011-2014 yılları arasında yapılan telefon dinlemelerinin gerekçe göstererek mahkemeye sunduğunu aktaran Bilgen, dolayısıyla yapılanın suç olduğunu söyledi. Delil olarak sunulanlara bakıldığında anayasa panelleri ve TV programları olduğunu belirten Bilgen, o dönem demokratik Anayasa kampanyaları çerçevesindeki etkinliklerin, Barış Meclisi panellerinin, İslam Kongresi etkinliklerinin bulunduğunu söyledi. Bilgen, yasa dışı olarak yapılan Selam Tevhid Örgütü telefon dinlemeleri nedeniyle polis savcı ve hakimlerin tutuklu olduğunu ifade etti.

Tahliyeden bir hafta sonra gelen tutuklama ve yakalama kararı konusunda ne yapacağını sorduğumuz Bilgen, “Ne zaman uygulamaya geçerlerse avukatlarımız gerekli itirazlarını yapacaklar” diye konuştu.

Erdoğan, Fidan, Bakanlar da dinlenmişti

Ayhan Bilgen’in tutuklanmasının gerekçesi olarak, onların yürüttüğü Selam Tevhid dosyasındaki 2011-2014 yılları arasındaki söz konusu telefon dinlemeleri gösterildi. Ancak, 7 bin kişinin dinlendiği iddia edilen soruşturma kapsamında, dinlenenler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bakanlar da bulunuyordu. 

 

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