Ayhan Bilgen'den Abdülkadir Selvi'nin 'Kandil' yazısına yanıt: HDP'yi kriminalize ederek seçimlerde işbirliği engellenmek isteniyor

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, yerel seçimlerle ilgili olarak "HDP’nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek. Eğer Kandil belirlerse önlem alınacak" diye yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yanıt verdi. “Konuyu demokratik platformların dışına çıkarma çabası" değerlendirmesinde bulunan Bilgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasınlar, bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler” sözleri için ise “HDP’yi kriminalize ederek seçimlerde toplumun beklentisi yönünde işbirliği ve buluşmaların gerçekleşmesini engellemeye çalışıyor” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HDP ile ilgili açıklamalarını Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

"HDP'yi kriminalize ederek seçimlerde toplumun beklentisi yönünde işbirliği engellenmek isteniyor"

Erdoğan'ın "Eğer biz doğru adaylarla milletimizin karşısına çıkarsak muhalefetin işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler" ifadelerini değerlendiren Bilgen, "HDP'yi kriminalize ederek seçimlerde toplumun beklentisi yönünde işbirliği ve buluşmaların gerçekleşmesini engellemeye çalışıyor" dedi. Bilgen, Selvi'nin yazısındaki " HDP’nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek. Eğer Kandil belirlerse önlem alınacak" iddiasına ilişkin ise "Konuyu demokratik platformların dışına çıkarma çabasıdır" yorumunda bulundu.

"AKP kendi tabanındaki MHP rahatsızlığına baksın"

Cumhuriyet’e konuşan Bilgen’in açıklamaları şu şekilde:

Burada özellikle MHP ile kurduğu ilişki konusunu son derece doğal ve iyi bulduğunu eskiden beri buna taraftar olduğunu beyan eden bir siyasetçinin diğer partiler için de aynı hak ve kategoride ele alınması gerekir. Siyasi partilerin notunu verecek olan diğer siyasi partiler ya da devlet değildir. Toplumdur, halktır. Halk siyasette kimle kimi bir arada görmek istiyorsa ya da kimleri birlikte hareket etmeye teşvik ediyorsa siyasetçi bunun gereğini yapar. AKP kendi tabanındaki MHP rahatsızlığına baksın. Polemik oluşturmak istiyorlarsa önce kendi iç tartışmalarını tüketsin. Yüzde 10 oy alınmış şehirleri altın tepside MHP’ye sunmanın kendi tabanına verilmesi gereken bir hesabı var.

"Sürecin ironik yansıması"

Konuyu demokratik platformların dışına çıkarma çabasıdır. HDP adaylarını kendi kurullarında tartışır. Toplumun beklentileri ne yöndeyse HDP bu çerçevede hareket eder. Bunun ötesindeki polemikler Türkiye siyasetine fayda sağlamaz. Türkiye bir süredir Rusya, Amerika gibi eski, yeni müttefikleri tarafından Suriye’deki politikasıyla terörle ilişkili olmakla suçlanıyor. Türkiye’ye yönelik propagandayı Türkiye’yi yönetenlerin dönüp Türkiye içindeki siyasi partilere yönlendirmesi yaşadığımız sürecin ironik yansımasıdır.

Erdoğan ne demişti?

AKP İl başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer biz doğru adaylarla milletimizin karşısına çıkarsak muhalefetin işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler. Zira biz bunun bedelini ağır ödedik. Bu milletin alın terini bu belediyelere al bunu vatandaşımıza harca derken verdiklerimizi dağa gönderenlere bu defa aynı imkanı sağlayamayız. Biz kayyumlarla orada ne gibi hizmetler yaptık her şey ortada” demişti.