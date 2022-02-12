Ayhan Bilgen: MYK'lara gönderilen notları konuşmak zorunda mı kalayım!

HDP'den istifa ederek yeni parti kurmak için çalışmalara başlayan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medyada hakkında öne sürülen, "eş başkan yapılmadığı için istifa ettiği" ve "Roboski katliamı davasının AİHM’den dönmesinden sorumlu olduğu" şeklindeki paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'a konuşan Bilgen, hakkında bir kampanya yürütüldüğünü ve öne sürerken bundan eski partisini sorumlu tuttu. Bilgen, "HDP'de çözüm süreci nedeniyle Roboski olayının üstünü örten bir eğilim geliştiğini" söyledi.

HDP'ye "aleyhinde propogandaya devam edilmesi halinde önemli bilgileri açıklayabileceğini" söyleyen Bilgen, "İki kongrede de bana (eş genel başkanlık) teklif edildi. Ama sonunda başka kulisler yürüdü. Sanki ben talipmişim gibi suçlanırsam, kongre süreçlerinde olan bitenin bütün ayrıntısını açıklarım. MYK'lara gönderilen notları konuşmak zorunda mı kalayım!" dedi.