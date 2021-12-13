Ayhan Bilgen: Kırıcı bir sürece dönüşmemesi için HDP'den istifa edeceğim

Eski HDP milletvekili ve Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, 1-2 gün içinde partisinden istifa edeceğini açıkladı. Bilgen, “Bu güne kadar parti kurullarında da, toplumsal zeminlerde de yapıcı eleştiri ve önerilerimi paylaşmaya çalıştım. Bunun ne HDP'ye gönül verenler ne de benim için kırıcı bir sürece dönüşmemesi için istifa edeceğim” dedi.

Habertürk'te Muharrem Sarıkaya’nın konuğu olan Bilgen, 7 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında partisi HDP'nin vahim hatalar yaptığını söyledi. Bilgen, "HDP'ye bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim. Tam bir genel başkanlık olarak değil ama yeni bir süreç işlenecek. Bir siyasal arayış arıyoruz. 7 Haziran akşamının okumasında hata vardı. AK Parti tek başına iktidar olamadı. O gece deklere edilen ifadeler ortak tutumla yapılmadı. 1 Haziran’a giden süreç siyasetin tükenmesinden dolayı oldu. Kasım ayında arkadaşlarımız tutuklandı" açıklamasını yaptı.

Son dönemde partisine yaptığı eleştiriler ile gündeme gelen Ayhan Bilgen parti kurup kurmayacağına yönelik soruyu “Bizimki bir siyasal arayış. Türkiye’nin ihtiyacı var. Bunun partiye dönüşüp dönüşmeyeceği kararını ne ben ne de arkadaşlarım verebilir. Bu toplumsal taleple ilgili bir şey. Burada eğer bir boşluğu doldurabiliyorsanız, gayet tabi ki sorumluluktan kaçmayız” şeklinde yanıtladı.

Bilgen, sunucu Sarıkaya’nın “HDP daha sola yakın bir parti. Sizin de HDP benzeri ama sağa yakın benzeri, muhafazakâr tutumla hareket eden bir partileşme hareketinizden söz ediliyor. Bu doğru mu?” sorusu üzerine “Muhafazakâr Kürt seçmenle ilgili yapılan araştırmalarda, arayışın büyük olduğu gözüküyor. Bu kesimin arayışı önemli bir arayıştır bence” dedi.

Bilgen “Yani HDP ile AK Parti arasında bir yerde mi olacaksınız?” sorusuna ise “Asla iki partinin arasında bir pozisyon tarif etmek istemem. Ben daha esasa dair bir söz söylemeyi tercih ediyorum. Bunun artık yeni kuşaklar için hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Biz kendimizi bir demokrasi hareketi, özellikle yoksulluk ve gelir dağılımı çarpıklığının Türkiye’nin geleceğinde çok önemli bir kırılma doğuracağını bilerek bir sosyal adalet hareketi olarak tarif etmeyi daha çok önemsiyoruz” yanıtını verdi.

Bilgen, PolitikYol’a yaptığı açıklamada, ise “Bu güne kadar parti kurullarında da, toplumsal zeminlerde de yapıcı eleştiri ve önerilerimi paylaşmaya çalıştım. Bunun ne HDP'ye gönül verenler ne de benim için kırıcı bir sürece dönüşmemesi için istifa edeceğim” dedi.

Bilgen'in HaberTürk'teki partisine yönelik değerlendirmelerine eski HDP milletvekili Sırrı Sakık sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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