Ayhan Bilgen: Herkesi şaşırtacağız

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Kars Büyükşehir Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, gençler ve kadınlar konusunda herkesi şaşırtacak bir tablo ortaya koyacaklarını söyledi.

Bilgen, FOX TV'de katıldığı 'Çalar Saat' programında "Kişi merkezli siyaset yapmayacağız. Lidersiz bir yatay demokrasi, doğrudan demokrasi... Biz sadece kolaylaştırıcıyız. Bir parti gelecek Türkiye’yi kurtaracak. Yok böyle bir şey. Kimse kimseyi kurtarmaz, toplum ancak tercihleriyle kendi kurtuluşunu örgütler" dedi.

İsmail Küçükkaya’nın kadınların partideki etkisinin sorulması üzerine ise Bilgen, şunları söyledi:

"Bu konu bizim açımızdan tartışma konusu bile olmamalı. Kadınlar siyasetin neresinde, ne kadar olacaklarına kendileri karar vermeli. Biz erkekler onlara lütfetmemeliyiz. Bir kol çalışması asla düşünmüyoruz. Biz onları 'Gidin kadın kollarında çalışın' diyen bir anlayıştan kurtarıp partinin ana kademelerinde, hem illerde hem genel merkezde kendilerini ifade edecekleri zemin kuracağız. Gençler ve kadınlar noktasında herkesi şaşırtacak bir tablo ortaya koyacağız."