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Politika

AYGÜN'ÜN ADAYLIĞINA İTİRAZ REDDEDİLDİ TBMM (A.A)

25 Nisan 2011 16:20

-AYGÜN'ÜN ADAYLIĞINA İTİRAZ REDDEDİLDİ TBMM (A.A) - 25.04.2011 - Eski CHP Milletvekili Sabri Ergül'ün, Sinan Aygün'ün CHP milletvekili adaylığının iptali istemiyle yaptığı başvuru, Ankara İl Seçim Kurulunca reddedildi. Ergül'ün, ''CHP Parti Meclisinde (PM), Aygün'ün Ankara 2. Bölge milletvekili adaylığının usulüne uygun oylanmadığı, adaylığıyla ilgili PM kararının oluşmadığı, hukuken gerekçeli bir kararın meydana gelmediği'' gerekçesiyle yaptığı başvuru sonuçlandı. Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığının kararında, Ankara milletvekili adaylarının, merkez yoklamasıyla belirlendiğine, Siyasi Partiler Yasası'nda, merkez yoklamasında yargı yönetim ve denetiminde yapılmasını öngörmediğine işaret edildi.  Kararda, ''Aygün'ün adaylığı, merkez yoklaması ile belirlendiğinden itiraz hakkında kurulumuzca bir karar alınmasına imkan bulunmamaktadır'' denildi.

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