Aygün'den PKK'ya: Kaçırılan işçileri serbest bırakın

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, partisinin Tunceli il başkanlığında, PKK'nın Bingöl'ün Genç İlçesi'nde 19 Temmuz günü kaçırdığı 3 kişiden birinin serbest bırakılmasının ardından örgütün elinde tuttuğu Ertuğrul Bozkurt'un amcası Hüseyin Bozkurt ve Ahmet Tekin'in eşi Ayfer Tekin ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

'Barışın ruhuna ters'

Aygün, bu tür kaçırmaların örgütün niyet ve iradesinin ne olursa olsun insanların ölümüyle sonuçlandığını Cemal Beyazgül olayından bildiklerini söyledi. Aygün, "Beyazgül Ovacık'ta bir sol örgüt tarafından kaçırıldı. Tam 24 gün boyunca sorgulandı ve kalp krizinden öldüğü açıklandı. Dolayısıyla sağlık sorunu olan bu insanların dağda dolaştırılması sağlıkları ve can güvenliklerini tehlikeye atıyor. Biz barış ve müzakere sürecinde örgüt hiçbir eylem yapmazken, karakollara askeri noktalara dönük hiçbir harekette bulunmazken şirket çalışanlarının, sivil insanların alıkonulmasını dağa götürülmesini barışın ruhuna da ters olarak görüyoruz. Örgüt bu yanlıştan dönsün, acılı aileleri yakınlarına kavuştursun. Bu tip eylemler barış ideallerine zarar veriyor" dedi.

Kaçırılan işçilerden Ertuğrul Bozkurt'un amcası Hüseyin Bozkurt ile Ahmet Tekin'in eşi Ayfer Tekin de perişan olduklarını 10 gündür kendilerinden haber alamadıklarını söyledi.Aileler, barış sürecinde bu eylemlerin yanlış olduğunu ve iki yakınlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.