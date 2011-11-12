Aygün: Vergi artışı Gelir İdaresi'nden habersiz yapıldı



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Hükümetin 13 Ekim’de yaptığı, ekonomi yönetimini karıştıran ve muhalefetten büyük tepki gören özel tüketim vergisi (ÖTV) zamlarına ilişkin tartışmalar yani bir boyut kazandı. Zamların, vergilerden sorumlu kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın haberi olmadan hazırlandığı iddia ediliyor. İddiayı CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün gündeme taşıdı. Aygün, ÖTV artışlarının Resmi Gazete’de yayınlandığı gün Gelir İdaresi Başkanı’nın şaşırdığını ve “Bu da nerden çıktı”diye tepki gösterdiğinin konuşulduğunu söyledi.



Bakan hükümeti yanılttı mı?



ÖTV’de yapılan artışların üzerinden 15 gün geçmeden, 26 Ekim’de yayınlanan ikinci kararnameyle sigaradaki ÖTV oranı 31.12.2012 sonuna kadar 4 puan düşürüldüğünü anımsatan Aygün, Maliye Bakanlığı yetkililerinin buna ilişkin değerlendirmelerinin bugün basına yansıdığını anımsattı. Yetkililerin, “ÖTV zammı geri alınmasaydı enflasyona 1.8 puan etkisi olacaktı. Bu da memura 2012 yılında, 800 milyon lira daha fazla zam verilmesi sonucunu doğuracak ve ÖTV artışından gelecek gelirden daha fazlası bütçeden çıkacaktı” yolunda değerlendirmede bulunduğuna dikkat çeken Aygün, şöyle dedi:



“Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde, Maliye Bakanlığı’nda politikalar belirlenirken, mevzuatta öngörülen sürece uygun hareket edilmediği; Maliye Bakanı’nın ekonominin gereklerini dikkate almadan, gerekli teknik çalışmaları yaptırmadan keyfi bir biçimde hareket ettiği; bu durumun hükümetin de yanlış karar almasına neden olduğu kuşkusunu yaratmaktadır.”



Aygün, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede şu soruları yöneltti:

- Özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarında 13.10.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan artışlardan önce Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) herhangi bir teknik çalışma veya hazırlık yapmış mıdır?

- Eğer herhangi bir hazırlık ve çalışma yaptıysa, bu çalışma GİB’in hangi tarih ve sayılı yazısıyla Maliye Bakanlığı makamına sunulmuştur? Yazının ve çalışmanın bir fotokopisini soruların ekinde tarafıma gönderir misiniz?

- Eğer bir çalışma yaptıysa GİB, bu çalışmada tütün mamülleri, alkollü içkiler, otomotiv, cep telefonunda vergi oranlarının ne kadar artırılmasını önermiştir?

- Eğer GİB bir çalışma yapmadıysa söz konusu ÖTV artışına ilişkin çalışmayı kimler ya da hangi birim yapmıştır? Bu kişilerin ya da birimin vergi politikası çalışması yetkisi var mıdır? Bu yetki hangi mevzuatta yer almaktadır?

- ÖTV artışlarından sonra Merkez Bankası sizi ne diyerek, hangi gerekçeleri ileri sürerek uyarmıştır?

