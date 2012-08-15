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Aygün Şamil Tayyar'a yanıt verdi: Ulu Divan'a havale ediyorum

CHP'li Hüseyin Aygün kaçırılmasıyla ilgili olarak bazı iddialarda bulunan AKP'li Şamil Tayyar'a yanıt verdi

15 Ağustos 2012 17:15

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, kaçırılmasıyla ilgili olarak bazı iddialarda bulunan AKP'li Şamil Tayyar'a ''Kendisini Ulu Divan'a havale ediyorum. Ulu Divan, Pir Sultan'ın kullandığı bir kavramdır. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ağzımı mı bozayım yani'' tepkisini gösterdi.

 

Ankara'dan 'Acil gel' telefonu

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lılar tarafından kaçırılan ve 48 saat sonra serbest bırakılan CHP Millietvekili Hüseyin Aygün'ü aradı. Kılıçdaroğlu Aygün'e "Hemen Ankara'ya gel" dedi.  Bu telefon üzerine Aygün Ankara'ya gidiyor.  

 

'Barışı savunmaya devam'

 

Aygün serbest bırakıldıktan sonra Twitter hesabından şunları söyledi: "Merhaba twitter halkı, 2 günlük tutsaklığa; PKK'nin Dersim halkının iradesine tehdidine rağmen Kürt kardeşlerimi ve barışı savunmaya devam.. "

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