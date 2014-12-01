Aygün: Devrimci Karargâh davası iflas etmiştir

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, "Devrimci Karargâh" davasında yaklaşık 6 yıldır tutuklu olan beş kişinin iki gün sonra Yargıtay’da davasının görüleceğine dikkat çekerek, “Birbirine hiç benzemeyen insanların torbaya atılıp mağdur edildiği ve öç alındığı davadır. Bazı derneklerle IŞİD’e desteğini açıklayan Mirzabeyoğlu bırakıldı. Hanefi Avcı bırakıldı. Bu dava yargının iflas ettiğinin kanıtıdır” dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, "Devrimci Karargâh" davasından cezaevinde bulunan Fatih Aydın ve Özgür Dinçer'in yakınları ve avukatlarıyla Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi.

Hanefi Avcı’nın da tahliye edildiği dava kapsamında 87 kişi tutuklanmıştı. Özgür Dinçer, Fatih Aydın, Cemal Bozkurt, Okan Duman ve Ulaş Erdoğan ise yaklaşık 6 yıldır cezaevinde.

Yargıtay’da umarım telafi edilir

Basın toplantısında CHP’li Aygün, “Birbirine hiç benzemeyen insanların torbaya atılıp mağdur edildiği ve öç alındığı davadır. Mirzabeyoğlu bırakıldı. Bazı derneklerle Ekim ayında IŞİD'e destek veren toplantılar yaptılar. IŞİD ile dünyadaki konjonktüre rağmen birlikte çalışan, desteğini açıkça ifade etmekten çekinmeyen kişiler dahi özgürlüklerine kavuştular ama bu kadar teşhir olmuş bir davanın 5 tutuklusu 6 yıldır hala içeride. Bu haksızlık dileriz ki iki gün sonra geç de olsa Yargıtay'da telafi edilir" dedi.

ÇHD: 5 kişi hariç herkes çıktı

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara şube yöneticisi Hüseyin Aslan, davayı anlamak için 10 yıl öncesine dönmek gerektiğini söyledi ve “Dava, AKP ile cemaat ortaklığının ve o siyasal konjonktürün ürünüdür. O günlerde Türkiye'de demokratik muhalefet yapan insanlara operasyonlar yapılıyordu, tutuklanıyordu. Dava tamamen hukuksuzluklarla dolu ve siyasi proje ürünüdür. 17-25 Aralık operasyonundan ve ortaklığın bitiminden sonra KCK, Ergenekon ve Balyozdan birçok tahliye oldu. Ne hikmetse, bir tek Devrimci Karargâh’tan 6 yıldır tutuklu olan 5 arkadaşımız serbest kalmadı. AYM'den yapılan başvurudan henüz sonuç alınmadı. Hukuksuzlukları Yargıtay'da dile getireceğiz ve davanın yeniden görülmesini talep edeceğiz” dedi.