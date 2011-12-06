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Politika

Aygün deneyimsizliğin kurbanı olmuş!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, Dersim tartışmasını başlatan partisine mensup Tunceli Milletvekili Hüseyin...

06 Aralık 2011 02:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, Dersim tartışmasını başlatan partisine mensup Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile ilgili olarak, "Eğer biraz deneyimli olsaydı, Meclis araştırması ya da soru önergesi vererek, amacına ulaşabilirdi" dedi.

Matkap, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde, "Bilişim ve Toplum" dersinde, öğrencilerle iş ve siyaset hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Sözlerinin başında, insan hayatında deneyimin çok önemli olduğunu vurgulayan, bunun kitaplarla değil yaşanarak edinilebileceğini belirten Matkap, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün gündeme getirdiği Dersim tartışmalarına değindi.

Matkap, şunları söyledi: "Bundan 15-20 gün önce CHP bünyesinde bir tartışma yaşadık. Tunceli milletvekilimizin bir gazeteye verdiği demeç vardı. Başlı başına bir sorun oldu. Hüseyin Aygün, 1937-38 yıllarında Dersim'de yaşanan sorunları kamuoyunun gündemine taşımak istedi. Ama bir gazeteyle konuştu. Ama içerikle, gazetenin attığı başlık arasında hiçbir bağlantı yoktu. Buna hiç gerek yoktu. Eğer biraz deneyimli olsaydı, milletvekillerinin meclis araştırma önergesi, soru önergesi vermek gibi bir hakları, yetkileri var. Meclis araştırması ya da soru önergesi vererek amacına ulaşabilirdi. Bir basın toplantısıyla önergesinin mahiyetini anlatabilirdi. Daha sonra eğer gündeme alınırsa, TBMM'de rahatlıkla bunu paylaşabilirdi. Bundan ne Mustafa Kemal'e dönük, ne o günkü yöneticilere dönük, ne de CHP'ye dönük bir eleştiri de olmadan bir maksat hasıl olabilirdi. Bu bir deneyim olayı. Deneyimler gerçekten insan yaşamında çok önemli."


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