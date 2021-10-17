Aygün Aydın'dan kafa karıştıran 'bebek' paylaşımı: Bilin bakalım hangi şerefsizin kızı

İş insanı Hakan Sabancı’nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın, bir bebek fotoğrafı paylaşarak "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı" notunu düştü. Ancak paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili açıklamalar yaptığı dönem hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüsü yayınlamıştı.

Ultrason görüntülerinden sonra bebeğini düşürdüğü dile getiren Aydın, bir bebek fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı? 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim" notunu düşen Aygün, bir süre sonra fotoğrafları sildi.

Hemen ardında bir paylaşım daha yapan Aygün Aydın, bir sonraki gönderisinde ise "DNA testine bile lüzum yok gözleri her şeyi anlatıyor resmen. Gözlerini birebir babasından almış" notunu düştü. Aygün'ün bu paylaşımına ise binlerce yorum geldi.