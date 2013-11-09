Aygün: Ankara Sincan F Tipi Cezaevi'nde kanser hastaları tekli hücreye mi konuldu?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, yüksek güvenlikli cezaevlerinde iç mekanlara kamera yerleştirilmesiyle başlayan olayları TBMM gündemine taşıdı. Ankara Sincan 1 No'lu F Tipi'nde havalandırmaya kamera yerleştirilmesine karşı çıkan mahkumlara uygulanan şiddeti Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e sordu. Aygün, "Mahkumlara iki gündür ilaç, giyecek ve yiyecek verilmediği iddiaları doğru mudur" dedi. Bakan Ergin'e yöneltilen soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Asker ve gardiyandan şiddet

06.11.2013 tarihinde Sincan 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde havalandırmaya konulan kameralara karşı çıkan mahkumlara, asker ve gardiyanlar tarafından 13 koğuşa baskın düzenlenerek şiddet uygulanmış ve yaklaşık 60 mahkum tekli hücrelere atılmıştır.

Kanser hastalarıyla 60 mahkum

Tekli hücrelere konulanlar arasında yaşamını tek başına sürdüremeyenlerin yanı sıra kanser hastası mahkumlarda bulunmaktadır. Ayrıca mahkumlara iki gündür ilaç, giyecek ve yiyecek verilmediği iddia edilmektedir.

Hapishanelerde kamera uygulaması hızla Türkiye’nin bütün hapishanelerine yayılmaktadır. Yüksek güvenlikli olan bu hapishanelerde bütün güvenlik önlemlerine rağmen birde kamera ile her anlarının izlenecek olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.

Hapishanelere neden kamera yerleştiriliyor?

. Türkiye’de kaç hapishanede kamera uygulamasına geçilmiştir? Hapishanelere kameralar neden yerleştirilmektedir?

. ‘Yüksek Güvenlikli Hapishanelerde’ neden kameraya ihtiyaç duyulmuştur? Aldığınız güvenlik önlemleri yetersiz midir?

. Kameralar hapishanelerin hangi bölümlerine yerleştirilmektedir?

Mahukmları koğuşta izlemek doğru mu?

. Mahkumları koğuşlarında veya hücrelerinde izlemek sizce doğru mudur? Doğru değilse neden mahkumlar sürekli gözetim altına alınmaktadır?

. 06.11.2013 tarihinde Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde neler yaşanmıştır? Mahkumlara müdahale edildiği ve şiddet uygulandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise neden şiddet uygulanmıştır? Şiddet uygulayanlar tespit edilmiş midir? Haklarında bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

. Kaç mahkum kameraları protesto ettiği için tekli hücrelere konulmuştur?

. Hücrelere konulan mahkumlar arasında kanser hastası mahkumun bulunduğu iddiası doğru mudur? Hapishanede zor şartlarda yaşayan ve kanser olan mahkumun hücrede kendi bakımını yapabilmesi mümkün müdür?

. Mahkumlara iki gündür ilaç, giyecek ve yiyecek verilmediği iddiaları doğru mudur? Neden verilmemektedir?