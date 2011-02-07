Aygan: 117 kişi JİTEM tarafından öldürüldü

T24 - PKK itirafçısı ve JİTEM tetikçisi Abdülkadir Aygan, Diyarbakır’da devam eden faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında ilk kez resmi olarak ifade gönderdi.

Taraf gazetesinin haberine göre; Aygan’ın gönderdiği ifadede JİTEM tarafından öldürüldüğü öne sürülen kişilerin listesi de yer aldı. Listede Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Albay Rıdvan Özden, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın yanısıra Bingöl-Elazığ karayolunda 33 askerin öldürüldüğü olay da yer aldı. Aygan, Süleyman Demirel’den Tansu Çiller’e kadar birçok kimse hakkında açıklamalar yapacağını da belirtti. Aygan, soruları yanıtlarken gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Aygan’ın resmî olarak verdiği ilk ifade olan 21 sayfalık metinde en çarpıcı bölüm olarak JİTEM’in yaptığı eylemler ve ölüm listesi ön plana çıktı. Aygan’ın ifadesinde sorular dışında ek bilgiler de verdiği öğrenildi. Buna göre Aygan, ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında bildikleri ve akibeti konusunda da bilgi verdi. Aygan dönemin siyasi, idari ve askerî sorumluları (Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Hayri Kozakçıoğlu, Ünal Erkan, Hasan Kundakçı, Doğan Güreş ve Hikmet Köksal) hakkında da açıklamalar yaptı.



Gözyaşlarımı tutamadım

Aygan, soruları yanıtlamasının tam beş saat sürdüğünü ifade etti. Cihan’a konuşan Aygan, şunları söyledi: “Yıllardır Türk savcılarına yaptığım çağrı nihayet yankı buldu ve kendileri gelmese de soruları geldi... Bu saatten sonra tükürdüğümü yalayamazdım. Üzerime düşeni yaptım. Geçmişteki olayları hatırlamak istemesem de, ara sıra geçmişte tanık olduğum üzücü durumları hatırladıkça gözyaşlarıma hâkim olamasam da anlatmalıydım. Uzunca soru listesine 5 saat içerisinde bilgim dahilinde cevaplar verdim, izahlar getirmeye çalıştım. İfade işlemim sabah saat 10.00’da başladı. Bir öğle arasından sonra 17.00’ye kadar sürdü. 27 soru ele alındı. Fotoğraf teşhisleri var daha. Toplam 70 soruyu geçebilir de... Biz ilk 70 biliyoruz; ama ek sorularla artabilir. Ben de bazı konuları ekstra açıklayacağım. Dolayısıyla da daha da artabilir. Demirel’den Çiller’e kadar birçok kimse hakkında açıklamalar yapacağım.”





