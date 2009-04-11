Ayetli şarkıya protesto

Duman grubunun ‘Rezil’ şarkısındaki ‘lemyelit ve löp yutar’ sözleriyle İhlas Suresi’ndeki ‘Lem yelid velem yûled’ ayetinin dejenere edildiği ileri sürülerek, protesto çağrısı yapıldı.

Grup üyesi Tangöze ise ‘Biz din istismarını eleştiriyoruz’ dedi



Türkiye’nin gözde rock gruplarından “Duman”, son albümlerindeki “Rezil” isimli şarkının sözlerinde İhlas suresine bir gönderme yaptığı gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu. Şarkının sözlerinde İhlas suresinin “Allah doğurmadı ve doğurulmadı. O’na hiçbir şey denk de olmadı” mealindeki “Lem yelid velem yûled” ayetinden esinlenilerek, “lemyelit ve löp yutar” sözleri kullanıldı.

Dini içerikli yayın yapan bazı internet siteleri, milyonlarca kişiye gönderdikleri çağrı mektubuyla, albümün yayınlandığı Sony Müzik’i faks ve posta yoluyla uyarmaya çağırdı.



Çağrıdaki iddialar



Duman, 4 yıl aradan sonra Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 18 Mart’ta tamamen yeni şarkılardan oluşan iki ayrı albümle müzikseverlerle buluştu. Yeni albümde yer alan “Rezil” isimli bir şarkının sözleri ise, tartışma yarattı.



“Duman Grubu İhlas Suresi Ayetleri ile Alay Ediyor!” başlığıyla internet üzerinden yayılan tepki yazısında, “Duman Grubu’nun konsept olarak ateizm konusunu ele aldığı, bazı şarkılarda ahiretin olmadığı şeklinde telkinlerde bulunduğu” iddia edildi.

Mektupta, grubun “Rezil” adlı şarkısının sözleriyle Kuran-ı Kerim’in İhlas Suresi’nin dejenere edildiği öne sürülerek, şöyle denildi:

“Ayet, ironi ve kinaye karışımı bir konseptin içinde bayağılaştırılıyor. Lem yelid velem yuled olarak bildiğimiz surenin ayetleri Duman tarafından ‘Lemyelid Ve löp yutar’ şeklinde değiştirilmiş...

Şarkıda din üzerinden geçinenleri eleştirmek isteyen Duman, bu sefer işi daha fazla ileriye götürerek kantarın topuzunu kaçırmış görünüyor. Allah’ın bir ayetini böylesi bir kinaye ile değiştirme cüretinde bulunan insanların yaşadığı ülke, Müslüman bir ülke...

Bildiğimiz tek şey var ki, Allah’ın ayetleri ile oynama, değiştirme veya alay etmek gibi fiiller bir ülkede ya da bölgede işlenmeye başlıyorsa, Allah’ın gazabının yavaş yavaş gelmek üzere olduğudur.”



‘Haddimiz değil’



Grup üyesi Kaan Tangöze ise dinle dalga geçmenin kimsenin haddine düşmeyeceğini, bilakis dini duyguları istismar edenleri eleştirdiklerini söyledi. Tangöze, şöyle konuştu:

“Forumlarda İhlas suresiyle dalga geçtiğimizi iddia ediyorlar. Oysa şarkımızda dinin suistimal edilmesini eleştiriyoruz. Dinle dalga geçmek kimsenin haddine düşmez.

Anlatılmak istenen ayet değil, ayete bir gönderme söz konusu değil. Burada anlatılmak istenen bir tezgahın döndüğü ve bir şeyler üzerinden çıkar sağlandığına ilişkin bir eleştiri yapılıyor. Dini duyguları istismar edenler eleştiriliyor.”





