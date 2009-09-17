'Ayetli filmler dini istismar ediyor'

Türk sinemasında Kuran ayetlerinden yola çıkılarak hazırlanan din öğeli korku filmleri furyası yeni senaryolarla devam ediyor. Ancak ilahiyatçılar filmlerin dini duygulara zarar verdiği görüşünde.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı "Büyü" filmiyle Türk Sineması'na başlayan dini öğeleri temel alan korku filmlerinin giderek artması ve sinemalarda büyük ilgi görmeye devam etmesi din adamlarını endişelendirdi.



Kuran-ı Kerim'de yer alan ayetlerden ve burada işaret edilen bazı olgulardan hareket ederek korku filmi hikayeleri yazılıp beyaz perdeye uyarlanmasını tehlikeli bulan ilahiyatçılar, ayetlerin kast edilen maksatların tamamen dışında yorumlanarak korku görüntüleri eşliğinde vahşet duygusuyla sunulmasını dini duygulara zarar verici bir girişim olarak değerlendirdi. Dini temellerle yola çıkan bu filmler toplamda 1 milyon 854 bin 582 kişi tarafından izlendi. Filmlere olan inandırıcılığın artması ve izleyicinin ilgisini çekmesi amacıyla Kuran-ı Kerim'de yer alan "uyarı" ayetlerinin ticari amaçlar uğruna istismar edilmemesi fikrinde birleşen din adamları, bu konuda duyarlılık gösterip bilinçlendirmek amacıyla açıklama yaparak "İslamiyetin temeli korku değil, sonsuz sevgidir" dediler.

'İki ayetle senaryo olmaz'

Prof. Dr. Süleyman Ateş: "Bahsedilen ayletlerden ve Kuran-ı Kerim'de adı geçen olgulardan yola çıkılarak bu tür filmler yapan insanların konularla ilgili hiçbir bilgisi yok, hiçbir dini eğitimleri yok, dolayısıyla bahsettikleri şeylerin de bu ayetlerde bahsedilen konularla hiçbir ilgisi yok. Bir iki tane ayet okuyup akıllarına ne geliyorsa kafalarına göre bir hikaye yazıyorlar. Bir ayeti ya da Kuran'da yer alan bir konuyu hareket noktası gösteriyorsan yanlış şeyler anlatmak çok tehlikeli. Bunlar dini istismardır. Günahtır. Haramdır. Korkunç görüntüler, hayali yaratıklar, dehşet insanları dinden ürkütür. Özellikle çocuklar ve gençler bu tür filmleri izlerlerse dinden ürküp uzaklaşırlar."

'Ticari kaygılar var'

Prof. Dr Zekeriya Beyaz : "İslamiyetten hareket ederek halkı, korku ve dehşete sevk etmek yanlış bir şeydir. Bu tür filmlerle İslamiyeti ve Allah'ı korkunç bir yapı içinde takdim etmek doğru değildir. Bu tür şeyler yapmak ya cehaletten kaynaklanır ya da ticari amaçlar vardır içinde. İnsanlar korktukları şeylerden tabii ki uzaklaşır. Mesela doğa felaketleri her zaman olur. Bu felaketleri dine bağlamak doğru olmaz.

'Kuran-ı Kerim cehennemi anlatırken bile hassastır'

Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz: Herkes kendi filmini çekmekte özgürdür bu ülkede. Buna hiç kimse karışamaz. Ancak Kuran-ı Kerim'de yer alan ayetleri kast edilen derin anlamlarının dışında yorumlamak zararlı. Dinimizin kesinlikle vahşetle ilgisi yoktur. Kuran'ı inceleyen bir insan bu tür yapıtlar üretemez zaten. Kuran-ı Kerim "cehennem"i anlatırken bile çok hassastır.

SEMUM

HİCR SURESİ- 26-27. AYET

"Andolsun, biz insanı; kuru çamurdan, değişken-cıvık bir balçıktan yarattık. İblisi de daha önce semum ateşinden yaratmıştık."

2008'de vizyona giren "Semum" adlı korku Hicr Suresi'nde anlatılan 'semum' dan ilham alıyor. Yeni eve çıkan genç bir çifte bir yaratığın dadanmasıyla dehşete sürüklenen hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Hasan Karacağ'ın yaptığı film 334 bin 168 kişi tarafından izlenmişti. Başrollerinde Burak Hakkı, Cem Kurdoğlu ve Aşça İnci oynuyor.

BÜYÜ

BAKARA SURESİ 102. AYET

"Andolsun onu satan ve alan için ahirette nasip yoktur"

Büyü filmi yıllar önce yapılmış bir kara büyünün yakın tarihte genç bir arkeoloji grubu tarafından yeniden tetiklenerek dehşet saçmaya başlamasını anlatıyor. Bakara suresinin büyü ile ilgili ayetleri filme ilham oldu. Galasında çıkan yangınla da gündem yaratmış 'Lanetli film' yaftası takılmıştı. 2004'te 553 bin 137 gişe yapmıştı.

MUSALLAT

CİN SURESİ 6. AYET "

Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, bu cinler onları daha çok saptırırdı."

Kuran'ı Kerim'in 72'nci Suresi olan Cin Suresi'nde bahis edilen varlıklardan birinin genç bir adamın bedenini ele geçirerek yaşamını büyük biz ızdırap ve vahşet içine sürüklenmesini anlatan "Musallat" filmi vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gördü. İnsanı geren sahnelerle dolu Film 301 bin 220 kişiyi sinema salonlarına çekmeyi başardı.

DABBE 1-2

DUHAN SURESİ. 10.-11. AYET "Şimdi sen göklerden gelecek ve insanları kuşatacak o dumana bak. Bu acı bir azaptır."

Kuran-ı Kerim'de Neml Suresi'nin 82'nci ayetinde varlığından bir kıyamet alameti olarak bahsedilen "Dabbetül-arz"ı beyaz perdede yansıttı. "Dabbe" 539 bin 381 kişilik gişe yapınca bu kez Duhan Suresi'nin 10 ve 11'inci ayetlerinde kıyamet alameti olarak anlatılan "Duhan" dan yola çıkılarak ikinci film çekildi. 25 Aralık'ta vizyona girecek Dabbe 2'nin ilgi çekmesi bekleniyor.