AYEDAŞ'tan elektrik kesintisi açıklaması

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.



Enerjisa'ya bağlı AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamalara göre; şirketin elektrik dağıtım bölgesinde 12 Ocak tarihinde planlanan kesintiler yapılmayacak. AYEDAŞ 7 Ocak'ta yaptığı açıklamasında bölgesinde 7-11 Ocak tarihleri arasındaki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan elektrik kesintilerini de gerçekleştirilmeyeceğini duyurmuştu.