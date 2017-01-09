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AYEDAŞ'tan elektrik kesintisi açıklaması

AYEDAŞ 12 Ocak tarihinde planlanan kesintilerle ilgili açıklama yaptı

09 Ocak 2017 23:49

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.

Enerjisa'ya bağlı AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamalara göre; şirketin elektrik dağıtım bölgesinde 12 Ocak tarihinde planlanan kesintiler yapılmayacak. AYEDAŞ 7 Ocak'ta yaptığı açıklamasında bölgesinde 7-11 Ocak tarihleri arasındaki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan elektrik kesintilerini de gerçekleştirilmeyeceğini duyurmuştu.

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