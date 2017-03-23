Aydos Ormanları günübirlik turizm için yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya!

Aydos Kalesi, lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, gezi yolu, açık otopark gibi günübirlik tesis yapılaşması tehdidiyle karşı karşıya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgenin büyük ölçekli imar planlarını değiştirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ise plana olumsuz görüş bildirdi. İmar planı değiştirilen ve mesire alanı yapılmak istenen bölge, 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 1. Derece Arkeolojik Doğal Sit Alanı. Değişikliğin gerekçesi ise raporda şöyle açıklandı: "Kalenin restorasyonunun tamamlanmasının akabinde çevre düzenlemesi düşünülen bu alanın, orman arazisi olması nedeniyle, kent ve kentlinin kullanımına sunulamamaktadır. Doğayı ve yeşili seven, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği yeni tarihi bir alan olacaktır.”

İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ise alanın olduğu gibi korunmasını istiyor. Bakanlığa sunulan yazıda, "1. derece doğal sit alanlarında mesire alanlarında öngörülen yapılar ve uygulamaların yapılmasının mümkün olmadığına" dikkat çekildi. Ancak, bakanlık, komisyonun görüşünü dikkate almadı. İmar planına 19 Nisan’a kadar itiraz edilebilecek.

"Onun da evi"

İstanbulensis, dünyada sadece Sultanbeyli’deki Aydos Ormanı’nda yetişiyor. Latince ismi “Crocus Olivieri İstanbulensis” olan ve halk arasında “İstanbul Çiğdemi” olarak adlandırılan çiçek, aynı zamanda baharın da müjdecisi olarak kabul ediliyor. Türkiye’de sadece İstanbul’da yetişen 18 endemik bitki türünün arasında yer alan, adına festivaller düzenlenen çiçek şubat ve nisan aylarında açıyor.