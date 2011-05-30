-AYDINUS'A ULUSLARARASI GÖREV İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, 4 Haziran Cumartesi günü İzlanda ile Danimarka arasında oynanacak 2012 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını yönetecek. Rejkavik'te, TSİ 21.45'de başlayacak karşılaşmada, Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Yunus Yıldırım da maçın dördüncü hakemi olacak. Fırat Aydınus'un 2010-2011 sezonunda görev aldığı uluslararası maçlar şöyle: FC Dnepr Mogilev-Villarreal (UEFA Avrupa Ligi maçı) KRC Genk-FC International Turku (UEFA Avrupa Ligi maçı) Dundalk FC-Levski Sofia (UEFA Avrupa Ligi maçı) Slovakya-Kosta Rika (Milli maç)