Aydınspor'da Turgut Uçar dönemi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'den Bölgesel Amatör Lig\'e düşen Aydınspor 1923, teknik direktörlük görevine Turgut Uçar\'ı getirdi. İddialı bir kadro kurarak profesyonel lige dönmek isteyen siyah-beyazlılar, kariyerinde bircok kulübü çalıştıran İzmirli teknik adamla anlaşmaya vardı. Futbolculuk döneminde Altay, Karşıyaka, Trabzonspor gibi kulüplerde forma giyen Turgut Uçar, teknik adam olarak da Nazilli Belediyespor, Akhisarspor, Karabükspor, Yozgatspor, İskenderunspor, Bandırmaspor, Tokatspor, farklı dönemlerde 2\'şer kez Altay ve Karşıyaka\'yı çalıştırdı.

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