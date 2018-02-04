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Spor

Aydınspor 1923'ün yüzü güldü

AYDIN, (DHA) TFF 3

04 Şubat 2018 15:58

AYDIN, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta Arsinspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek düşme hattından uzaklaşan Aydınspor 1923, rahat nefes aldı.
Teknik direktör Akif Başaran, bu galibiyetle tırmanışa geçtiklerini belirterek, \"Futbolcularımı kutluyorum. İyi bir futbolla 3 puanı kazandık. Artık seri galibiyetlere başlamak istiyoruz. Aydınspor 1923 layık olduğu yerlere gelecek\" ifadelerini kullandı.
Yönetim, galibiyeti Mustafa Kemal Atatürk\'ün Aydın\'a gelişinin 87. yıl dönümü nedeniyle Ata\'ya armağan etti. Gelecek hafta evinde zirve mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak siyah-beyazlılarda 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Efe Binici ise Süper Lig ekiplerinden Göztepe\'nin altyapısına transfer oldu.

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