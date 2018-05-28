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Spor

Aydınspor 1923'te Uçar olmadı

AYDIN, (DHA) Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Aydınspor 1923'te prensipte el sıkışılan teknik direktör Turgut Uçar'da pürüz çıktı

28 Mayıs 2018 15:06

AYDIN, (DHA)

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig\'de (BAL) mücadele edecek Aydınspor 1923\'te prensipte el sıkışılan teknik direktör Turgut Uçar\'da pürüz çıktı. 
Deneyimli teknik adamı takımın başına getirmeyi planlayan kurmayların, maddi konularda anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Uçar\'dan vazgeçen siyah-beyazlılar alternatif isimlere yöneldi. Yönetimin listesinde Gürkan Ferhatoğlu, Yaşar Var, Osman Aktar ve Erman Kırmızı\'nın olduğu ifade edildi. Kurmayların en kısa sürede yeni çalıştırıcısını belirleyeceği öğrenildi.
 

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