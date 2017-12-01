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Spor

Aydınspor 1923'te sarı kart alarm

AYDIN, (DHA) TFF 3

01 Aralık 2017 15:08

AYDIN, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta pazar günü Sultanbeyli Belediyespor\'u misafir edecek Aydınspor 1923\'te 5 futbolcunun sarı kart sınırında olması teknik heyeti endişelendirdi.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, Uşak deplasmanı öncesi 3 sarı kartı bulunan İsmail Hacıhafızoğlu, Ceyhun Yelkenci, Mesut Uzun, Ramazan Karaca ve Osman Berk Kınlı\'yı uyardı. İncedal, \"Kritik bir döneme giriyoruz. Herkes dikkatli olacak. Devre arasına kadar maçlarımıza tam kadro çıkmak istiyoruz\" dedi.
Öte yandan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, kadınlara Sultanbeyli maçının ücretsiz olduğu açıklandı.

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