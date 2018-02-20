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Spor

Aydınspor 1923'te Özdemir dönemi

AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Payasspor'a 5-2 yenilerek düşme potasına gerileyen Aydınspor 1923'te Akif Başaran'dan boşalan teknik direktörlük görevine Göksel Özdemir getirildi

20 Şubat 2018 14:54

AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Payasspor\'a 5-2 yenilerek düşme potasına gerileyen Aydınspor 1923\'te Akif Başaran\'dan boşalan teknik direktörlük görevine Göksel Özdemir getirildi. Geçen sezon da Aydınspor\'u 2\'nci Lig\'de çalıştıran Özdemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Yeniden yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden Göksel Özdemir, \"Takımımız bulunduğu konumu hak etmiyor. Aydınspor 1923\'ü ligde tutacağız. Futbolcularımızın kapasitesine güveniyorum\" dedi.
Başkan Özgür Kızıl da vakit kaybetmeden Özdemir\'i göreve getirdiklerini belirterek, \"Göksel hocamıza güvenimiz tam\" ifadesini kullandı. 

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