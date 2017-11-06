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Spor

Aydınspor 1923'te moraller bozuk

AYDIN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşma şansını kaçıran Aydınspor 1923'te kaçan goller moral bozdu

06 Kasım 2017 16:49

AYDIN, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşma şansını kaçıran Aydınspor 1923\'te kaçan goller moral bozdu.
Teknik direktör Yavuz İncedal, şansın yanlarında olmadığını belirterek, \"Sayısız pozisyonu harcadık. Mikail\'in bir topu direkten döndü. Kazanacağımız karşılaşmada 1 puana razı olmak üzücü\" dedi. Futbolcularının hırsından memnun olduğunu da sözlerine ekleyen İncedal, \"Gelecek için takımımız iyi sinyaller veriyor. Taraftarımızın desteği ile daha iyi yerlerde olacağımızdan şüphem yok\" yorumunu yaptı. Öte yandan maçın son anlarında dizinden sakatlanan Uğur\'un çapraz bağlarında kopma olabileceği belirtildi. Uğur\'un yarın MR\'ı çekilecek.

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