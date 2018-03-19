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Spor

Aydınspor 1923'te küme düşme korkusu

AYDIN, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Baysal İnşaat Düzyurtspor önünde golsüz eşitliği bozamayıp düşme potasından kurtulamayan Aydınspor 1923, kalan 7 hafta öncesi kurtuluş barajının 4 puan gerisinde kalarak camiasını endişelendirdi

19 Mart 2018 15:01

AYDIN, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Baysal İnşaat Düzyurtspor önünde golsüz eşitliği bozamayıp düşme potasından kurtulamayan Aydınspor 1923, kalan 7 hafta öncesi kurtuluş barajının 4 puan gerisinde kalarak camiasını endişelendirdi. 
Üst üste ikinci sezonda da küme düşme korkusu yaşayan Aydın\'da teknik direktör Mustafa Ceviz, Düzyurtspor karşısında beklenmedik 2 puan kaybettiklerini belirterek, \"Maalesef tüm planlarımız alt üst oldu. Taraftarımızdan özür diliyorum. Oyunda pozisyon zenginliği yaşamadık. İki ya da üç fırsat bulduk ama değerlendiremedik. İlk yarı rakibe pozisyon da vermedik. İkinci yarı ise biraz öne çıkınca sıkıntı yaşadık. Daha önceki maçlarımıza oranla iyi oynayamadık\" dedi.
 

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