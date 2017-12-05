Aydınspor 1923'te İncedal ile yollar ayrıldı

AYDIN, (DHA)-TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923\'te teknik direktör Yavuz İncedal ile yollar ayrıldı.

Aydınspor 1923 yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, \"Aydınspor 1923 Kulübü olarak teknik direktörümüz Yavuz İncedal\'ın da isteğiyle karşılıklı ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Sayın Yavuz İncedal kulübümüzde görev yaptığı süreç içinde bir yönetici gibi çalışarak özellikle transfer yasaklarının devam ettiği süreçteki duruşu ve fedakarlıkları ile büyük Aydınspor 1923 camiasının gönlünde taht kurmuştur. Aydınspor 1923\'ün en zor günlerinde bizimle birlikte olan Sayın Yavuz İncedal ile ayrılığımızın sebebi, camiamızın beklentilerinin yüksek olması ve başarı beklentisindeki sabırsızlığıdır. Karakterli ve kişilikli sayın Yavuz İncedal\'la yollarımız bir gün yine kesişecektir\" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik adam Akif Başaran\'la görüştüğü öğrenildi.