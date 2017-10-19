Aydınspor 1923'te hedef galibiyet

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Elaziz Belediyespor\'u yenip moral bulan Aydınspor 1923, Cizrespor maçına kilitlendi. Cumartesi günü Adnan Menderes Stadı\'nda oynanacak karşılaşmaya iddialı hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Yavuz İncedal, seri başlatacaklarını belirtti. Takımın motivasyonun üst seviyede olduğunu anlatan İncedal, \"Elaziz Belediyespor galibiyetinin anlam kazanması için Cizrespor\'u mutlaka mağlup etmeliyiz. Oyuncularıma güvenim tam, taraftarımızın da desteği ile 3 puan bizim olacak\" ifadelerini kullandı.