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Spor

Aydınspor 1923'te Ceviz pes etmeyecek

AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek amatör kümeye düşme potasından kurtulamayan ve sınırdaki rakibi Osmaniyespor'un 4 puan gerisine düşen Aydınspor 1923'te teknik direktör Mustafa Ceviz mücadel

10 Nisan 2018 14:55

AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Büyükçekmece Tepecikspor\'a deplasmanda 1-0 yenilerek amatör kümeye düşme potasından kurtulamayan ve sınırdaki rakibi Osmaniyespor\'un 4 puan gerisine düşen Aydınspor 1923\'te teknik direktör Mustafa Ceviz mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Kalan 4 haftayı kayıpsız geçmek zorunda olduklarını belirten deneyimli teknik adam, \"Tepecikspor\'u yenseydik büyük avantaj elde edecektik. Osmanyispor da lider Uşakspor\'dan puan aldı. Futbolun içinde bunlar var. Bizim maçlarımızı kazanmaktan başka yolumuz yok. Rakibimizle aramızdaki 4 puan farkı kapatacağımıza inanıyorum\" dedi.

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