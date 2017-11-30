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Spor

Aydınspor 1923'e '2.5 milyon TL' lazım

AYDIN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te Başkan Özgür Kızıl, transfer yasağını kaldırmak için 2

30 Kasım 2017 15:06

AYDIN, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923\'te Başkan Özgür Kızıl, transfer yasağını kaldırmak için 2.5 milyon TL\'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Şu an transferi açmanın zor olduğunu anlatan Kızıl, \"Ciddi bir paraya ihtiyacımız var. Önceliğimiz mevcut kadromuzun ve personelimizin mağdur olmamasını sağlamak. Elimizden geldiğince bu insanlara hassasiyet gösteriyoruz. Transfer için ise 2.5 milyon TL gerekiyor. Bu parayı bulmak da şimdilik zor gözüküyor. Biz tüm Aydınlıların desteğini bekliyoruz. Taraftarımız da ne durumda olursak olalım bizi yalnız bırakmasın. Bu sıkıntılı günleri atlatıp, sezon sonunda Play-Off oynamayı amaçlıyoruz\" dedi. 

 

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