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Spor

Aydınspor 1923'de büyük çöküş

AYDIN, (DHA) Futbol tarihi başarılarla dolu Aydın, iki sezondur kabus görüyor

16 Nisan 2018 15:02

AYDIN, (DHA)

Futbol tarihi başarılarla dolu Aydın, iki sezondur kabus görüyor. Aydınspor 1923\'ün üst üste ikinci sezon küme düşüp amatör kümeye gerilemenin eşiğinde olduğu kentte Nazilli Belediyespor da TFF 2\'nci Lig\'de havlu attı. 
Geçen sezon son haftada şok bir şekilde TFF 2\'nci Lig\'e veda eden Aydınspor 1923, bu sezon da TFF 3\'üncü Lig\'de bir türlü düşme hattından kurtulamadı. Evinde Adliyespor\'la da 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sezonun son 3 haftasına 28 puanla, kurtuluş barajının 4 puan gerisinde girdi. Aydın, kalan maçları zirve yarışındaki Sultanbeyli Bld, şampiyonluğa koşan Utaş Uşakspor ve kendisi gibi can derdindeki Tekirdağspor\'la oynayıp kümede kalmaya çalışacak.
Aydınspor 1923\'ün amatör küme korkusu yaşadığı kentte Nazilli Belediyespor da renktaşı gibi büyük çöküş yaşadı. Art arda dördüncü yenilgisini Hacettepe deplasmanında alan düşme hattındaki siyah-beyazlılar, bitime 3 hafta kala umutlarını tüketti. Nazilli\'nin bir basamak üzerindeki Fethiyespor\'la arasındaki puan farkı 9\'a çıktı. 
İkili averajının eşit olduğu rakibinden genel averajda 14 gol geride olan Nazilli\'ye kurtuluş için mucize bile yetmeyecek. Takımın 6 yıl sonra 3\'üncü Lig\'e düşecek olmasına büyük tepki gösteren taraftarlar, özellikle devre arasında yapılan kongrede göreve gelen Özgen Türker yönetimi ve teknik direktör Ahmet Yavuz\'u protesto etti.
 

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