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Spor

Aydınspor 1923 yüksek atladı

AYDIN, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Elaziz Belediyespor'un ardından Cizrespor engelini de aşan Aydınspor 1923, 2 haftada düşme potasından uzaklaşıp taraftarına rahat nefes aldırdı

22 Ekim 2017 16:41

AYDIN, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Elaziz Belediyespor\'un ardından Cizrespor engelini de aşan Aydınspor 1923, 2 haftada düşme potasından uzaklaşıp taraftarına rahat nefes aldırdı.
Ligin 7\'nci haftasında 5 puanla 17\'nci sırada yer alan Efeler, 2 galibiyetin ardından 11 puana yükseldi, 11\'inci sıraya adını yazdırdı. Teknik direktör Yavuz İncedal takımın her geçen gün ivme kazandığını söyledi. Futbolcularının yürekten mücadele ettiğine değinen İncedal, \"Son 2 maçta herkes elinden geleni yaptı ve mücadelemizin karşılığını galibiyetlerle aldık. Serimizi sürdürüp üst sıralara tırmanmayı istiyoruz\" dedi. 

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