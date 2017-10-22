Aydınspor 1923 yüksek atladı

AYDIN, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Elaziz Belediyespor\'un ardından Cizrespor engelini de aşan Aydınspor 1923, 2 haftada düşme potasından uzaklaşıp taraftarına rahat nefes aldırdı.

Ligin 7\'nci haftasında 5 puanla 17\'nci sırada yer alan Efeler, 2 galibiyetin ardından 11 puana yükseldi, 11\'inci sıraya adını yazdırdı. Teknik direktör Yavuz İncedal takımın her geçen gün ivme kazandığını söyledi. Futbolcularının yürekten mücadele ettiğine değinen İncedal, \"Son 2 maçta herkes elinden geleni yaptı ve mücadelemizin karşılığını galibiyetlerle aldık. Serimizi sürdürüp üst sıralara tırmanmayı istiyoruz\" dedi.