Aydınspor 1923 umutlandı

AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Karacabey Birlikspor\'u 1-0 yenerek 8 maç sonra galibiyetle tanışan düşme potasındaki Aydınspor 1923 gülmeyi hatırladı. Düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Osmaniyespor\'un berabere kalmasıyla rakibiyle puan farkını 3\'e indiren siyah-beyazlılar, kalan 5 haftaya umutlu girdi. Galibiyet sonrası takım taraftarlarla bütünleşirken, geçen hafta istifanın eşiğinde dönen Teknik Direktör Mustafa Ceviz, lige tutunacaklarını söyledi. Amatör kümenin eşğinden kurtulmaya çalışan Aydınspor 1923, Büyükçekmece Tepecikspor (D), Ankara Adliyespor, Sultanbeyli Belediyespor (D), Utaş Uşakspor ve Tekirdağspor maçlarıyla sezonu tamamlayacak.