Aydınspor 1923 - Tarsus İdman Yurdu: 0-2

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Halil İbrahim Uzun (xx), Şener İnan (xx), Okan Gürdiş (xx)
AYDINSPOR 1923: Ulaş (x) - Ramazan (x), Ceyhun (x), İsmail (xx), Osman (x), Mesut (x) (Dk. 73 Yusuf x), Habib (x), Serkan (xx), Artun (x) (Dk. 46 Tuncay x), Ömer (xx), Mikail (x)
TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xxx) - Abdurrahman (xx), Yasin (xx), Samet (xx), Ferhat (xxx) (Dk. 70 Mert x), Ergun (xxx), Sefacan (xx) (Dk. 85 Muhammet), Nurullah (xx), Alper (xx) (Dk. 73 Mahmut x), Onur (xx), İbrahim (xx)
GOLLER: Dk. 1 Ferhat, Dk. 77 Ergun (Tarsus İY)
SARI KARTLAR: Ceyhun, Tuncay (Aydınspor 1923)
KIRMIZI KART: Dk. 87 Abdurrahman (Tarsus İY)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aydınspor 1923, evinde zirve yarışındaki Tarsus İdman Yurdu\'na 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 1\'inci dakikada Ferhat, 77\'nci dakikada Ergun attı. Aydın temsilcisi bu sonuçla 22 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kalırken, konuk takım 37 puana ulaştı.
1\'nci dakikada Tarsus İdmanyurdu öne geçti. Karambolde topu önünde bulan Ferhat yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
11\'inci dakikada konuk ekip atağında Yasin\'in şutunu kaleci Ulaş son anda kornere çeldi.
36\'ncı dakikada Tarsus İdmanyurdu oyuncusu Samet\'in pasında topla buluşan Ferhat\'ın vuruşunu kale çizgisinden Ömer kornere gönderdi.
İlk yarı bu skorla bitti.
47\'nci dakikada Aydınspor\'dan Habib\'in sert şutunda kaleci Barış gole izin vermedi.
52\'nci dakikada ev sahibi ekipten Mikail\'in ortasına iyi yükselen Tuncay topa dokunamayınca mutlak gol kaçtı.
57\'nci dakikada Aydınspor1923\'ün kazandığı serbest vuruşta Mesut ceza sahasına kesti. Top İbrahim\'in koluna çarpınca Aydınsporlu oyuncular penaltı bekledi. Hakem, \"Devam\" kararı verdi.
77\'nci dakikada Tarsus İdmanyurdu atağında Onur\'un ceza sahasına ortasında iyi yükselen Ergun kafayla topu filelere yollayarak maçın skorunu belirledi: 0-2.
Maç Tarsus İdmanyurdu\'nun 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.